Clamoroso da Barcellona: pronto lo scambio Depay-Correa

Nelle scorse sessioni di mercato Depay è stato proposto a varie squadre e nel calciomercato estivo è stato vicino alla Juventus. Nelle ultime ore, però, l’asse Milano-Barcellona è diventato caldissimo e oltre all’idea di scambio fra Brozovic e Kessié, con conguaglio in favore dei neroazzurri, i blaugrana avrebbero pensato allo scambio Depay-Correa. L’olandese è in scadenza di contratto a giugno e per non perderelo a zero, il Barca sta provando ad inserirlo in qualche trattativa, Correa, invece, è ormai fuori dal progetto Inter e i tifosi neroazzurri sarebbero favorevoli a una sua cessione immediata.

Depay-Correa: quanto è fattibile?

Le voci che giungono da Barcellona sono parse inizialmente una fake news, ma col passare delle ore, i contatti si sono fatti più intensi. Non c’è solo in ballo l’ipotesi di scambio fra Brozovic e Kessié, ma anche quella fra Depay e Correa. Mentre sulla prima operazione l’Inter ha qualche dubbio, visto che il croato è sì più anziano, ma qualitativamente reputato migliore, sulla seconda accetterebbe all’istante. Correa è arrivato dalla Lazio per una cifra vicina ai 30 milioni e tolti i due gol contro il Verona all’esordio, ha fatto ben poco. Le ultime presenze dell’argentino sono state accompagnate dai fischi dei tifosi neroazzurri, stanchi delle sue prestazioni anonime. Depay, invece, è in scadenza, motivo per cui i neroazzurri potrebbero chiedere un piccolo conguaglio per non andare in minusvalenza.