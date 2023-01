Colpo ufficiale della Juventus, ecco di chi si tratta e quando arriverà

La giovane promessa Gianmarco Di Biase ha sostenuto ieri a Torino le visite con la Juventus.

Colpo ufficiale della Juventus, ecco quando arriva Gianmarco Di Base

L’acquisto del diciassettenne è dunque ufficiale, ma resterà in Toscana fino a giugno 2023 per chiudere la stagione con l’Olandesina.

A comunicarlo è stata direttamente la Pistoiese: “La società US Pistoiese 1921 comunica il trasferimento definitivo alla Juventus dell’attaccante Gianmarco Di Base, classe 2005. Il giocatore, dopo il conseguente accordo tra le due società, rimarrà in prestito al club arancione fino al 30 giugno 2023, per poi trasferirsi alla Juventus Next Gen, la seconda squadra della Juventus Football Club“.

Chi è Gianmarco Di Biase, l’attaccante della Pistoiese su cui ha puntato la Juventus

È proprio lui l’ultimissimo colpo di mercato, dalla Serie D alla Serie A. Erano in molte le squadre interessate a lui, ma alla fine i bianconeri sono riusciti a strappare il suo cartellino alla Pistoiese.

La firma è arrivata. Ieri al centro medico di Torino si è presentato con fare timido, ma allo stesso tempo con camminata decisa e voglia di incidere. Adesso però, prestito di sei mesi alla stessa Pistoiese, dove Di Biase chiuderà la stagione, prima di approdare, in seguito, nella Serie C con la Juventus Next Gen, quindi niente Primavera per lui.

Il bomber della Pistoiese ha fatto spaventare finora, tutte le difese della Serie D.

Gianmarco Di Base è un’ala sinistra e può giocare anche come seconda punta. La tecnica è notevole, non a caso, in questo campionato il talentino ha collezionato 17 presenze stagionali condite da 7 gol e due assist.