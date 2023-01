Il richiamo della Premier è forte per i calciatori della Serie A. Dopo le voci su Zaniolo e Lukic, cercati da Bournemouth e Fulham, l’Everton sarebbe piombato su Marko Arnautovic. La punta austriaca del Bologna in estate aveva avuto dei contatti con il Manchester United, conclusisi poi in un nulla di fatto. La sua prima parte di stagione ha convinto l’Everton – che ha esonerato Lampard da poco – a puntare su di lui e la società inglese è pronta ad aprire la trattativa con i felsinei.

Arnautovic-Everton: le parole di Thiago Motta

Domani il Bologna affronterà lo Spezia in uno scontro fondamentale ai fini della classifica e l’allenatore dei rossoblù Thiago Motta in conferenza stampa ha parlato di Arnautovic: “Sta recuperando, non abbiamo tempi di recupero” parlando poi del rumor che lo avvicina all’Everton ha detto: “Non lo so, a me non ha mai detto nulla. Meglio che lo chiedi a Marko“. Il Bologna non vorrebbe disfarsi del suo numero 9 ma innanzi ad un’offerta fra i 15 e i 20 milioni di euro potrebbe sacrificarlo. Arnautovic è arrivato al Bologna nell’estate del 2021 per una cifra vicina ai 3 milioni di euro ed ha messo a segno 23 reti in 50 presenze con la maglia dei felsinei.