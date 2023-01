Juric sta facendo un ottimo lavoro col Torino e ha creato un ambiente in cui giovani e calciatori più esperti stanno riuscendo a portare a casa buonissimi risultati. La vittoria contro il Milan in Coppa Italia è la ciliegina sulla torta di una gestione fantastica da parte dell’allenatore croato. Juric ha chiesto espressamente Ilic del Verona e nel frattempo potrebbe perdere Lukic, entrato in ottica Fulham. La Premier League continua a cercare calciatori in Italia e dopo l’ipotesi Zaniolo-Bournemouth, anche il serbo del Torino potrebbe scegliere il campionato più competitivo al momento.

Lukic in uscita, il Fulham su di lui

Il Torino di Juric sta cercando un centrocampista cui affidare le chiavi della zona centrale del campo e il nome è quello di Ilic. Il centrocampista del Verona, con un passato nelle giovanili del Manchester City, è al centro di un’asta internazionale, col Marsiglia che ha offerto già 15 milioni di base fissa, oltre ai bonus. Difficile, per il Toro, arrivare a una cifra di 18/20 milioni a ora ma i soldi potrebbero arrivare da una cessione. E per un serbo che entra – Ilic – potrebbe esserci un altro che esce: Sasa Lukic è in ottica Fulham. Gli inglesi potrebbero offrire una cifra vicina ai 10 milioni per il classe 1996 del Torino e quei milioni potrebbero servire per prendere Ilic dal Verona.