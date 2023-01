La bagarre legata a Nicolò Zaniolo è destinata a protrarsi fino alla fine del mercato. Oltre al Milan, anche due squadre della Premier sono interessate al calciatore della Roma. Zaniolo, oltre al Tottenham di Conte e al Milan, è cercato anche dal Bournemouth, società della Premier pronta ad offrire 30 milioni più bonus. La notizia, riportata da Fabrizio Romano, sta trovando conferme negli ultimi minuti e ora tocca solo al calciatore decidere: lui vorrebbe il Milan, la Roma vorrebbe monetizzare il più possibile.

Zaniolo, Premier nel futuro? Il Bournemouth ci prova

Secondo fonti vicine al calciatore, Zaniolo vorrebbe il Milan, ora o a luglio. Diverso è il pensiero della Roma, con la dirigenza giallorossa che vorrebbe cercare di guadagnare quanto più possibile. Il Milan offre per Zaniolo una cifra vicina ai 22-23 milioni di euro, il Bournemouth invece è partito con un’offerta di 30 milioni come base fissa più bonus. Gli inglese sono già in stretto contatto con la Roma per l’affare Vina, esterno uruguaiano, e il buon rapporto potrebbe favorire la riuscita dell’operazione. Da tenere sott’occhio la pista Premier con il Tottenham più defilato e, che, nel frattempo, ha preso in prestito con diritto di riscatto Arnaut Danjuma, esterno olandese del Villareal classe 1997.