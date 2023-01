L’Atalanta è da qualche anno a questa parte una delle realtà più importanti nel panorama italiano e non solo. L’esperienza in Champions di qualche stagione fa, ha dato rilievo internazionale alla squadra di Gasperini. I bergamaschi sono una fucina di talenti e quest’anno già hanno messo in mostra calciatori che già tutti vogliono. Da Scalvini, cercato da Inter, Juve, City e Bayern, a Lookman, capocannoniere della squadra, fino a Hojlund, cercato da City e Real Madrid.

Real Madrid, occhi su Hojlund

Il danese, classe 2003, è arrivato in estate dagli austriaci dello Sturm Graz per una cifra vicina ai 22/23 milioni di euro; tanti se si considera che fino a quel momento aveva collezionato 21 presenze e 12 reti con la squadra austriaca. Cresciuto nelle giovanili del Copenhagen, ha debuttato nel 2020 con la squadra danese, nel 2022 è passato agli austriaci dello Sturm Graz prima di passare all’Atalanta. Ora le prestazioni di Hojlund con l’Atalanta hanno attirato l’interesse di varie big europee e fra queste spicca anche il Real Madrid. Ancelotti sa che Benzema, nonostante sembri non invecchiare mai, compirà 36 anni a dicembre e per questo stanno cercando un attaccante di prospettiva. Quello di Hojlund, definito in patria il nuovo Haaland, sembra essere il profilo ideale.