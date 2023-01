Per la Juventus sfuma un altro obiettivo: Jakub Piotr Kiwior ha accettato il trasferimento all’Arsenal. Dopo la sconfitta per 5-1 contro il Napoli, i bianconeri avevano deciso di cercare un centrale difensivo vista la prestazione negativa contro gli azzurri. Bremer non sembra essere quello ammirato al Torino l’anno scorso e Kiwior era il primo nome sulla lista della spesa dei bianconeri, vista anche la carta d’identità che recita 15 febbraio 2000. Le sirene dalla Premier, però, hanno sbaragliato la concorrenza con l’Arsenal, primo nel campionato inglese, che si è assicurato le prestazioni de giovane difensore centrale.

Kiwior all’Arsenal, le cifre

Il centrale difensivo polacco classe 2000 vestirà quindi la maglia dei Gunners già dalla settimana prossima e verosimilmente potrebbe già essere all’Emirates questo weekend. Kiwior accetta la corte dell’Arsenal dopo una trattativa lampo, che porterà 25 milioni nelle casse dello Spezia. Il polacco era arrivato allo Spezia il 31 Agosto 2021 e saluta la Serie A dopo 39 presenze. Per lui anche 3 anni con la maglia dell’Anderlecht, in Belgio, dove era cresciuto nelle giovanili dal 2016 al 2019, prima di accasarsi al Podbrezova e poi allo Zilina in Slovacchia. Saluta, quindi, l’ennesimo talento della Serie A, ormai sempre più campionato di transizione e non di arrivo, per i giovani calciatori.