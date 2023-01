CR7, si sa, è un calciatore che ha sempre fatto parlare di sé. Ma mentre fino a qualche anno fa Ronaldo era al centro dell’attenzione per le prestazioni in campo, ora lo è per lo stipendio da capogiro che percepirà all’Al Nassr. Dopo un Mondiale deludente, il lusitano si è reso conto che la sua avventura nel calcio europeo era giunta al capolinea e ha accettato l’assegno multimilionario della squadra saudita. Il suo ingaggio, per due anni e mezzo di contratto, gli frutterà circa 500 milioni.

Ronaldo, lo stipendio nel dettaglio

Come anticipato, la cifra che porterà a casa il portoghese è di 500 milioni di euro per i due anni e mezzo di contratto. Ma, osservato nel dettaglio, lo stipendio di Ronaldo fa ancora più impressione, ecco quanto guadagnerà:

200 milioni di euro all’anno;

16,67 milioni di euro al mese;

3,85 milioni di euro a settimana;

555 mila euro al giorno;

23,150 euro all’ora;

386 euro al minuto;

6,5 euro al secondo.

Ieri in conferenza stampa ha dichiarato di aver scelto il campionato saudita in quanto lo ritiene un campionato di alto livello e competitivo e che è contentissimo della scelta. Sicuramente il suo conto in banca lo sarà della scelta, vista la cifra che gli garantirà nei prossimi anni.