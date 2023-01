Milan calciomercato, in primis si pensa ai rinnovi: ultime news su Leao

Milan calciomercato, in casa rossoneri si pensa ai rinnovi come corsia preferenziale. Il nome di Leao continua ad essere il primo della lista, il club è al lavoro per chiudere anche con Ismael Bennacer e Olivier Giroud. A seguito del successo di Salerno e l’ennesima grande prova di Leao, la situazione contrattuale del giocatore migliora. Al momento la società rossonera offre 6,5 milioni di base fissa più 1,2 milioni di bonus. Ecco le parole dell’allenatore Stefano Pioli su SportMediaset.

Milan calciomercato rinnovi: parole di Pioli e Tonali

Le dichiarazioni di Stefano Pioli riportate su SportMediaset: “Il mio consiglio è di restare con noi perché da noi si sta bene. Glielo dico tutti i giorni, ma è quello che vuole anche lui, io la vedo quella felicità di stare con noi“. Sandro Tonali aggiunge: “Non pensa al mercato, è un giocatore del Milan e vuole restare con noi, si è visto anche dopo il gol. Ce lo dobbiamo solo tenere stretto e volergli bene“.

Situazione Rafael Leao

Da tempo Maldini e Massara lavorano sul contratto di rinnovo del portoghese, al momento in scadenza al 2024. Nei giorni a seguire ci sarà l’incontro con il procuratore del giocatore con il quale metteranno a tavolino la situazione del giocatore. Si discute di 6,5 milioni di parte fissa più 1,2 di bonus, quota massima che il Milan può offrire e far divenire Leao il giocatore più pagato della rosa.

Entrambe le parti lavorano per risolvere qualsiasi problema eviti il rinnovo, anzi, il rinnovo del portoghese è una vera e propria priorità. Il match svolto a Salerno ha messo in mostra tutte le doti dell’attaccante, ancora una volta. Al momento il primo incontro avvenuto con l’agente, Enzo Raiola, si è dimostrato positivo.

Situazione Olivier Giroud

Riguardo la situazione contrattuale di Olivier Giroud (scadenza a fine stagione), i discorsi del rinnovo si concretizzeranno nel corso del campionato. Come dimostrato nell’ultimo match a Salerno, la riposta in campo è risultata positiva, nonostante le fatiche del Mondiale.