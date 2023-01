Milan su Zaniolo, Gianluca Di Marzio lancia alcune indiscrezioni riguardo il calciomercato. In particolare la cessione di un centrocampista, cui diverse squadre fanno la corte. Il Milan di oggi ha bisogno di rialzarsi e l’acquisto di un buon giocatore aiuterebbe a risollevarla. L’ultima insoddisfazione è stata proprio quella di ieri sera a Riad contro l’Inter in Supercoppa. Cosa succede al ct Pioli?

Milan su Zaniolo: grande interesse del club

Secondo ultime indiscrezioni l’interesse del Milan verso Nicolò Zaniolo risulta essere sempre più consistente. Il centrocampista offensivo potrebbe essere di grande aiuto al team rossonero, svolgendo molteplici ruoli nel 4-2-3-1 del ct, anche come trequartista esterno. Al momento manca un solo anno alla fine del contratto del giocatore e non c’è traccia di un rinnovo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolò Zaniolo (@nicolozaniolo)

Indiscrezione di Di Marzio

Il giornalista Di Marzio si lascia sfuggire indiscrezioni riguardo il mercato del club rossonero, a quanto pare la Roma ha già fatto la sua scelta sul centrocampista. Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale dichiara che, la Roma ha aperto la cessione di Nicolò Zaniolo già per la corrente sessione invernale. La Roma, riporta Di Marzio, ha le idee chiare: offerta minima di 35 milioni di euro.

Parliamo quindi di un totale di 13 giorni di mercato, per piazzare dunque una cifra attendibile. Al momento sono numerosi i club interessati al trequartista: Tottenham e West Ham in Premier League, Borussia Dortmund in Bundesliga.