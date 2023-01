Sfuma Thuram per l’Inter? Il padre: “Vorrei andasse..”

L’Inter ha da attuare un vero e proprio restyling in attacco. Correa è fuori dal progetto tecnico e Lukaku non è mai stato nella sua forma migliore a causa dei ripetuti infortuni; Dzeko e Lautaro, invece, restano le due certezze a cui si sta aggrappando la squadra. E proprio a questi due l’Inter vorrebbe affiancare altri due uomini di spessore per completare il reparto avanzato. Oltre al nome di Morelos, proposto nelle ultime ore alla dirigenza neroazzurra, quello di Marcus Thuram continua a essere il primo della lista. Il francese è in scadenza col Borussia MG e ha richieste da mezza Europa.

Thuram-Inter: le cose si complicano?

Anche Lilian, padre del calciatore del Borussia MG, ha parlato della situazione del figlio: “Voglio il meglio per i miei figli. Per Marcus, giocare nel Barça sarebbe un sogno. Se mi dai il contratto, se ce l’hai, lo firmo. Ma la cosa importante è che Marcus continui a progredire.” Thuram, oltre all’Inter, è cercato anche da varie big europee: Chelsea, Manchester United, Arsenal e Bayern Monaco. L’Inter, fra tutte quelle elencate, è la squadra economicamente meno forte ma quella che potrebbe proporre al francese il progetto più interessante, mettendolo al centro della nuova Inter.