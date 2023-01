A fine stagione ci sarà una vera e propria rivoluzione in casa Inter. I neroazzurri perderanno sicuramente Skriniar, Gagliardini e Dalbert, possibili partenti anche gli olandesi Dumfries e De Vrij. Incerta la situazione legata a Lukaku, Bellanova, Handanovic e Correa. Proprio quest’ultimo potrebbe salutare Milano dopo due anni deludenti con la casacca neroazzurra e i dirigenti dell’Inter stanno già valutando un sostituto: Alfredo Morelos. Per la difesa i nomi sono quelli di Djalò del Lille, Smalling della Roma, Scalvini dell’Atalanta e Schuurs del Torino.

Morelos: ecco chi è il nuovo attaccante in orbita Inter

Morelos, soprannominato El Bufalo, è un attaccante colombiano classe 1996 e nelle ultime ore sarebbe stato proposto all’Inter. Dopo aver iniziato la carriera in Colombia all’Independiente Medellin, è passato in Finlandia all’HJK Helsiniki. Con la squadra finlandese si mette in mostra con 27 reti in 42 presenze e convince il Rangers a investire circa un milione su di lui per portarlo in Scozia. Veste la maglia degli scozzesi dal 2017 con cui, comprese le coppe, ha segnato 119 reti in 252 presenze. E proprio questi numeri avrebbero convinto l’Inter a puntare su di lui in caso di cessione di Correa. Morelos è anche stabilmente nel giro della nazionale colombiana da qualche anno.