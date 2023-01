Vicario, il Bayern ci pensa: pronta un’offerta all’Empoli

Guglielmo Vicario è uno dei migliori portieri del panorama calcistico italiano. Le sue prestazioni non hanno lasciato indifferenti i top club d’Europa: è infatti vivo l’interesse del Bayern Monaco per il 26 enne portiere dell’Empoli.

Vicario, erede di Neuer al Bayern?

Il club bavarese, pluricampione di Germania in carica, avrebbe formulato un’offerta di 20 milioni di euro al club toscano per rilevare il portiere ex Cagliari. Il presidente empolese Fabrizio Corsi ha tuttavia smentito la voce: vera smentita o gioco delle parti, come nella migliore tradizione del calciomercato? Il numero uno dei toscani è del resto consapevole di avere tra le mani uno dei migliori portieri in circolazione. Un potenziale affare notevole, per un club abituato a lottare per la salvezza.

Il Bayern, dal canto suo, sta cercando un sostituto per il totem Manuel Neuer, da tempo tormentato da problemi fisici e fuori per tutto il resto della stagione. Il tedesco ha ormai 37 anni ed è tempo di guardare al futuro. Per l’Empoli, certamente, non sarebbe semplice resistere ad una sostanziosa offerta dei bavaresi. E i toscani potrebbero pensare di cautelarsi con Alessio Cragno, che vive una situazione difficile a Monza: Empoli potrebbe essere la destinazione ideale per rilanciare la sua carriera.