L’annuncio shock che “Neuer ha il cancro” è arrivato dallo stesso portiere del Bayern Monaco. Tutto raccontato attraverso un video su Instagram. L’estremo difensore tedesco, da alcune settimane indisponibile, ha annunciato la brutta notizia.

Neuer ha il cancro, annuccio shock del pertiere

Inizia così il video: “Mi sono già operato tre volte”, ha sottolineato l’estremo difensore che è fermo dallo scorso ottobre per un problema alla spalla. Il giocatore del Bayern Monaco ha pubblicato un video su Instagram nel quale confessa la sua brutta verità. Ha poi continuato: “Mi alleno sempre all’aperto e amo trascorrere il mio tempo libero nella natura. Per questo motivo non posso scendere a compromessi e non posso abbassare la guardia per quanto riguarda la protezione solare”.

Un primo segnale, anche se impossibile da decifrare, lo ha dato qualche settimana fa, quando il Numero 1 bavarese era arrivato agli allenamenti con un cerotto sul volto. Neuer è stato operato già tre volte per rimuovere il cancro. Per quanto riguarda l’infortunio alla spalla, potrebbe tornare a breve, ma non è detto che sarà in porta ai Mondiali in Qatar. L’infortunio alla spalla è recuperato, in campo, forse, già nel match di Bundesliga contro l’Herta nella prossima di campionato.