La vittoria nel derby ha ridato vigore ai neroazzurri che, dopo aver sollevato la Supercoppa Italiana, si portano a +5 dal Milan in campionato. Inzaghi sembra aver trovato la quadra e la prestazione dominante contro i rossoneri ne è la prova. Anche sul fronte mercato l’allenatore dell’Inter può ritenersi soddisfatto dopo che Asllani è stato riscattato dall’Empoli per 10 milioni di euro. Il centrocampista albanese non sta avendo un minutaggio molto ampio ma poco alla volta sta entrando nelle rotazioni di Inzaghi.

Asllani-Inter: matrimonio che continuerà

Asllani, classe 2002, è arrivato all’Inter il 30 giugno 2022 dall’Empoli, in prestito con obbligo di riscatto. L’operazione totale è costata ai neroazzurri circa 14 milioni di euro di cui 4 per il prestito e 10 per il riscatto, esercitato nelle ultime ore. Nonostante il talento albanese sia sceso in campo solo 12 volte in campionato e 20 considerando tutte le competizioni – molte di queste presenze solo spezzoni di partita o pochi minuti – c’è la volontà di continuare insieme l’avventura all’Inter. I neroazzurri stanno valutando cosa fare con Marcelo Brozovic, vicino ai 31 anni, e sacrificabile in caso di offerta vicina ai 30 milioni. L’Inter, vista l’esplosione di Calhanoglu, potrebbe cedere il croato e far rientrare Fabbian, ora alla Reggina, a Milano, garantendogli un minutaggio accettabile e promuovendo Asllani a primo sostituto. Fabbian è esploso alla Reggina e Pippo Inzaghi ne ha parlato benissimo a suo fratello Simone. Il rientro del classe 2003, in caso di cessione di Brozovic, farebbe aumentare esponenzialmente il minutaggio di Asllani.