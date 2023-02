Quello arrivato in conferenza stampa è un Pioli molto amareggiato dal risultato e dal momento di crisi della sua squadra. Il Milan perde il secondo derby nel giro di due settimane e dice addio, probabilmente, al sogno scudetto. L’Inter di Inzaghi è ora a +5 ma anche sul campo la squadra rossonera è parsa molto indietro di condizione, sia fisica che mentale.

Pioli in conferenza: “C’è molto da lavorare”

Nella sala conferenza del San Siro, Pioli ha commentato la sconfitta dei suoi, rispondendo alle domande dei giornalisti. Le critiche dei tifosi, che sui social ne chiedono l’esonero, non fanno paura all’allenatore rossonero.

LEAO E LA FORMAZIONE – “Ho fatto le scelte migliori, con posizioni particolari, e le rifarei. Origi doveva lavorare in verticale con Giroud, non è colpa di Origi ma c’è stata la poca tranquillità. Siamo stati frenetici, sbagliando tanti palloni in costruzione. Riproporrò la difesa a 3 sicuramente, poi vedremo come sviluppare la fase offensiva.”

CLASSIFICA – “Vista la classifica, dirò che dobbiamo fare meglio e arrivare nelle prime 4. Servono tanti punti, venerdì abbiamo l’occasione di tornare a vincere. Il piano era aspettare l’Inter nella nostra metà campo e l’abbiamo fatto anche bene, ma poi con la palla dovevamo salire meglio ma non ci è riuscito.”

LE CRITICHE – “I tifosi hanno il diritto di criticare perché le ultime nostre prestazioni non sono state all’altezza. Mi sono guadagnato tutto attraverso passione, idee e lavoro.”