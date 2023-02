La vittoria dell’Inter contro l’Atalanta per 1-0 ha messo in mostra l’altra faccia dell’Inter, grande con le grandi e piccola con le piccole. Il 2023 dei neroazzurri è in controtendenza rispetto all’anno precedente, in cui la compagine di Inzaghi aveva peccato nei big matches. Ma la partita contro l’Atalanta ha forse anche messo in mostra una nuova difesa: quella senza Milan Skriniar. Lo slovacco ormai è in rottura e saluterà a fine anno e l’Inter nelle ultime ore ha pensato a Pavard, difensore del Bayern Monaco, per sostituire Skriniar. Da valutare, inoltre, il futuro di Acerbi.

Skriniar ai saluti: l’Inter su Pavard

Come riportato dal Corriere dello Sport: “Dopo aver scandagliato il mercato negli ultimi giorni, un profilo in particolare sembra raccogliere i favori della dirigenza dell’Inter. Si tratta di Pavard del Bayern Monaco: terzino, ma anche centrale, e quindi in grado di agire come braccetto in una difesa a tre, il francese – sondato vanamente prima di virare su Demiral – ha recentemente fatto sapere di non voler rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024. Molto probabile che Pavard, quasi 27enne e quindi nel pieno di una carriera già molto vincente, diventi uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. L’Inter, però, è pronta a giocarsela fino in fondo”