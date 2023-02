La sessione di mercato conclusa da poco è stata una delle più deludenti degli ultimi anni, con soli 32 milioni spesi. Di questi 32, ben 16 sono stati quelli sborsati dal Torino per assicurarsi Ilic. La squadra di Juric, però, ha perso Lukic, volato a Londra dove indosserà la maglia del Fulham: la sua cessione ha fruttato ai granata circa 10 milioni di euro. Ancora aperto, però, il mercato degli svincolati, con vari nomi molto interessanti e alcune squadre del nostro campionato potrebbero valutare per rinforzarsi.

La lista degli svincolati: Isco su tutti

Il primo nome che risalta, per valutazione tecnica e di mercato, fra gli svincolati è quello di Isco, ex del Real Madrid. Lo spagnolo era in procinto di trasferirsi ai tedeschi dell’Union Berlino, rivelazione in Bundesliga, ma problematiche economiche hanno fatto saltare il trasferimento. Isco, classe 1992, è sulla lista della Salernitana e del Monza e potrebbe giocarsi le sue carte in Serie A. Altro nome interessante è quello di Vrsaljko, ex conoscenza della Serie A e dei tifosi dell’Inter, attualmente libero dopo l’esperienza non convincente in Grecia con l’Olympiakos. Altri nomi interessanti, e che potrebbero fare al caso di varie squadre del nostro campionato sono: Pato, Arias, Dzyuba, Jesè, Labyad, Maksimovic, Mangala, Bradaric, Kruse, Taider, Ben Arfa, Zaza, Drinkwater e Sturridge.