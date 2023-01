Lukic via dal Torino? Juric sbotta: “Le cose non si fanno come voglio io”

Il potenziale addio di Lukic al Torino sarebbe una grave perdita per i granata, parola di Ivan Juric. L’allenatore croato, in previsione del match contro l’Empoli, in conferenza stampa ha parlato anche della situazione del calciatore serbo. Nella giornata di ieri il Fulham sembrerebbe aver abbozzato la prima offerta, arrivando a una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Il richiamo della Premier sembra essere forte e anche l’ingaggio che gli proporrebbero gli inglesi, in Italia sarebbe pura utopia. Al Torino arriverebbe Ilic del Verona, strappato alla concorrenza del Marsiglia, per sostituire il partente Lukic.

Lukic via dal Torino? Juric non ci sta

“Per me Lukic è giocatore fortissimo, io lo considero davvero forte perché abbina le due fasi. Tosto, intelligente, poi ci sono le dinamiche.. A me dispiace che le cose non si fanno nel modo come vorrei io, ci sono queste difficoltà sui rinnovi e sui parametri zero. Vediamo come si evolvono le cose, anche in base a ciò che vuole il ragazzo. Non bisogna solo sostituire, ma aggiungere su quelli che io ritengo siano forti. Se aggiungiamo gente forte allora sì, si può parlare anche di altri obiettivi, ma in questo momento noi non siamo questa cosa qui“.