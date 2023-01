Skriniar è ormai solo sulla carta una calciatore dell’Inter ma, concretamente, è già del PSG. Ci sarebbero delle dichiarazioni dello slovacco, pervenute in pomeriggio e poi smentite, secondo cui lui avrebbe affermato di aver già firmato coi parigini. Mentre i suoi compagni hanno smesso addirittura di seguirlo su Instagram – vedi Lautaro Martinez – lui starebbe forzando per la cessione immediata, temendo la reazione della tifoseria. Secondo L’Equipe, i parigini starebbero pensando all’offerta finale che dovrebbe attestarsi sui 15 milioni, una via di mezzo fra la richiesta di 20 e l’offerta iniziale di 10.

Skriniar chiede al PSG di prenderlo subito

I francesi, impegnati in campionato contro il Reims, partita chiusasi poi col risultato di 1-1, stanno cercando di formalizzare l’offerta finale. Il PSG avrebbe pronti per l’Inter circa 15 milioni per avere subito Skriniar, ormai in rottura con l’ambiente neroazzurro. Secondo la fonte francese, lo slovacco teme la reazione della tifoseria e vorrebbe andare via subito. Sulla sua pagina Instagram sono moltissimi i commenti dei tifosi neroazzurri che lo definiscono ‘mercenario e traditore‘. Situazione che ricorda moltissimo i cugini rossoneri, quando Donnarumma rifiutò il rinnovo contrattuale propostogli dalla squadra che lo aveva resto grande, in favore dei milioni parigini. A meno di 48 ore dalla chiusura del mercato, Skriniar potrebbe dire addio – nel peggior modo possibile – all’Inter.