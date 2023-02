L’Inter archivia il capitolo Skriniar e guarda oltre: Pavard e Demiral i preferiti. La retroguardia neroazzurra cambierà completamente a fine anno e oltre a Skriniar anche De Vrij potrebbe dire addio, con Newcastle e Villareal su di lui. L’olandese è in scadenza a giugno e sta valutando una proposta di rinnovo dei neroazzurri ma vaglia anche altre ipotesi. In caso venisse ceduto anche l’ex Lazio, rimarrebbe solo Bastoni della difesa a 3 che portò l’Inter di conte allo scudetto.

Inter: Pavard e Demiral in coppia?

Il francese del Bayern Monaco è in scadenza nel 2024 e ha dichiarato pubblicamente di non voler rinnovare. I neroazzurri potrebbero rappresentare un’occasione perfetta per lui, terzino di ruolo ma adattato e adattabile come braccetto della difesa a tre. Pavard potrebbe arrivare all’Inter e fare reparto con Demiral, difensore turco dell’Atalanta ed ex Juventus. Il turco sarebbe favorevole a un tarsferimento all’Inter ma l’Atalanta fa muro: servono 25 milioni, cash, e senza prestito con diritto di riscatto. I bergamaschi avevano accettato l’offerta del Nottingham Forest che fra prestito e obbligo aveva messo sul piatto una cifra di poco inferiore ai 30, non trovando, però, il gradimento del calciatore che preferisce una squadra di rango superiore. Marotta, come alternativa, valuta Becao dell’Udinese, anche lui in scadenza nel 2024.