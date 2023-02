Zaniolo apre al Galatasaray: cosa potrebbe succedere

La Roma osserva il derby di Milano con particolare interesse. Mentre Inter e Milan giocheranno la stracittadina, i giallorossi guardano con 40 punti in classifica, che gli valgono per ora, il secondo posto a parimerito con la compagine di Inzaghi. Ma in casa Roma continua a tenere banco il caso Zaniolo su cui è piombato il Galatasaray. Il classe 1999 ha rifiutato tutte le destinazioni durante l’ultima settimana di mercato, in quanto voleva accasarsi al Milan, coi rossoneri che proponevano alla Roma un’offerta troppo bassa. Ora, a 3 giorni dalla chiusura del mercato in Turchia, potrebbe arrivare la soluzione al caso.

Galatasaray stellare: Zaniolo nel mirino

Il Galatasaray di Icardi e Mertens potrebbe aggiungere una freccia importante all’arco con Nicolò Zaniolo. L’azzurrino è fuori dal progetto Roma e in rottura con l’ambiente giallorosso, il che favorisce la trattativa per i turchi che, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, potrebbero piazzare un colpo importantissimo. Zaniolo ha rifiutato il Bournemouth salvo poi voler ritrattare con gli inglesi durante l’ultimo giorno di mercato, facendo saltare l’affare, con la squadra della Premier indispettita e che ha virato su Traoré, ex Sassuolo. L’affare Zaniolo potrebbe chiudersi sul gong del mercato turco, con l’Inter che osserva: il 15% della cifra dovrà essere versata ai neroazzurri.