Calciomercato Fiorentina: le ultime su Dia e Dominguez

La Fiorentina si trova di fronte un difficile, quanto ambizioso, finale di stagione. I gigliati, infatti, saranno impegnati il prossimo 24 maggio, a Roma, nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, mentre dopodomani la squadra viola, in Conference League, dovrà tentare l’impresa di ribaltare il risultato della semifinale d’andata contro il Basilea, in terra svizzera. In Campionato, la compagine di Vincenzo Italiano è, infine, in lotta per l’ottavo posto, che potrebbe voler dire Europa qualora la Juventus venisse penalizzata in maniera significativa nei due filoni d’inchiesta (targati plusvalenze e stipendi) nei quali è coinvolta.

Difficile con così tanti impegni concentrarsi sul calciomercato, ma i dirigenti gigliati continuano, comunque, a seguire con la massima attenzione le vicende che riguardano Dia e Dominguez.

Per quanto riguarda l’attaccante in prestito alla Salernitana, i campani lo riscatteranno al prezzo fissato di 12 milioni di euro dal Villarreal, ma ne pretenderanno oltre 30 per lasciarlo partire subito la prossima estate. La Fiorentina avrebbe intenzione di offrire una parte cash, più una o due contropartite tecniche (si parla in particolare di Kouamé ed Ikoné).

Per il centrocampista del Bologna Dominguez, che ancora non ha rinnovato il proprio contratto con i felsinei (scadenza giugno 2024), è confermata la notizia che piace da tempo alla coppia Pradè–Barone, ma secondo TMW ci sarebbe da battere la proibitiva concorrenza di diverse squadre big spagnole, che avrebbero chiesto informazioni sul calciatore al suo entourage.