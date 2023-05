Conference League, probabili formazioni Basilea-Fiorentina: i viola per la finale

Ultimissimo atto della Conference League prima della finale di Praga, ecco le probabili formazioni scelte dai due tecnici di Basilea-Fiorentina. I ragazzi di mister Vincenzo Italiano cercano l’impresa, dovranno ribaltare l’1-2 maturato sette giorni fa nella sfortunata gara dell’Artemio Franchi.

All’andata non la migliore Fiorentina dell’anno che illusasi dell’ennesimo centro del bomber Cabral avrebbe potuto certamente amministrare meglio l’incontro. Nel secondo tempo prima il pareggio di Andy Diouf dopo aver percorso indisturbato trenta metri palla al piedi e poi la doccia gelata del 94° firmata Zeki Amdouni. C’è tutto il tempo e tutte le possibilità per la viola di ribaltare la gara nella sfida di ritorno. Servirà però una prestazione all’altezza contro questo Basilea che in Europa si esalta e che invece fa tanta fatica nel proprio campionato.

Le probabili formazioni di Basilea-Fiorentina

QUI BASILEA: Vogel confermerà per dieci undicesimi la formazione che ha battuta la Fiorentina al Franchi. L’unico cambio sarà al centro della difesa dove Adams sarà sostituito da Nuhu. Calafiori ce la farà e andrà regolarmente in campo dal primo minuto a presenziare la fascia sinistra.

BASILEA (3-5-2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Augustin, Amdouni.

allenatore: Vogel

QUI FIORENTINA: Italiano deve ritrovare smalto e convinzione nei suoi giocatori, adesso che la stagione dei viola entra nel vivo. Scenderà in campo quello che molto probabilmente è il miglior undici possibile da quanto visto fino a questo momento. Milenkovic rientra in difesa e Cabral guiderà l’attacco contro gli ex compagni.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Cabral, Gonzalez.

allenatore: Italiano

Fiorentina-Basilea 1-2, le immagini della partita d’andata

La Fiorentina passa il turno se batte il Basilea con due o più reti di scarto. In caso di vittoria con una rete di scarto si proseguirà con i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore. Al Basilea basterebbe non perdere per conquistare la finalissima di Conference League a Praga.