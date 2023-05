Calciomercato Inter: sotto osservazione il bomber del momento, ecco la cifra richiesta

L’Inter ha tutto il cammino ancora da scrivere in questo campionato e soprattutto in Europa, ma nonostante ciò lavora con attenzione anche in direzione calciomercato. Occhi puntati sul bomber del momento, ecco il nome e la cifra richiesta per lui.

Il giocatore che l’Inter segue con attenzione

Boulaye Dia è un’idea per l’attacco dell’Inter del futuro. Il centravanti senegalese, trascinatore della Salernitana, arrivato in Italia grazie al lavoro del ds De Sanctis e della sua squadra, sarà un pezzo pregiato del mercato estivo. I campani eserciteranno il diritto di riscatto a 12 milioni di euro, ma già pregustano la futura plusvalenza. Sul giocatore al momento è forte l’interesse dei nerazzurri e quello della Fiorentina. La richiesta della Salernitana si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro. Cifre non proprio modiche, ma più che giustificate dal rendimento del giocatore: 15 gol e 6 assist in stagione finora e che a essere sinceri indirizzano l’affare verso una prospettiva estera. Ma l’Inter rimane la prima opzione forte in Italia per Dia.