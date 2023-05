Antonio Cassano si sbilancia sul derby in arrivo e fa una previsione sul passaggio del turno, che equivale a dire andare dritti dritti in finale di Champions League. Di solito le sue “profezie” non si rivelano sempre giuste, anzi spesso accade il contrario. Faranno i giusti scongiuri i tifosi dell’Inter, visto che Cassano vede protagonisti assoluti nel doppio confronto i giocatori allenati da Simone Inzaghi.

La previsione di Cassano sul derby

Milan-Inter ci siamo, stasera le due squadre milanesi daranno vita al derby più importante degli ultimi anni, quello valido per un posto addirittura in finale di Champions. Città in fermento, stadio stracolmo e ambiente giusto quello che troveranno giocatori, tifosi e addetti ai lavori, in una Milano tornata finalmente protagonista assoluta nel panorama del calcio europeo. Tra i tanti, Antonio Cassano si esprime sul derby e si sbilancia sia sul passaggio del turno, che sul risultato esatto della partita. Ecco le sue parole come sempre dette alla BoboTv: “Sará una sfida impegnativa per tutte e due le squadre ma sono sicuro che l’Inter passerà il turno e accederà in finale. Sono convinto che vincerà entrambe le gare: 1-0 all’andata e 2-1 al ritorno”.