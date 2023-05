L’Inter, anche se in questa settimana avrà altri pensieri, come la semifinale di Champions League contro il Milan, guarda sempre con attenzione alle occasioni di calciomercato che si possono presentare. Acquisti mirati, concordati con l’allenatore e – soprattutto – senza rischiare altri errori molto costosi e privi di rendimento. L’Inter non può più permettersi passi falsi sul mercato e, allora si sarebbe già mosso per un giocatore dal rendimento assicurato.

Il nome del bomber richiesto

Piace, e non poco Boulaye Dia della Salernitana, uomo del momento attualmente in Serie A. Al primo anno in Italia il calciatore ha già attirato l’interesse di tantissimi club. Merito dell’ottimo rendimento messo in mostra con la Salernitana: un campionato da 15 reti e 6 assist in 30 partite difficilmente passa inosservato. Arrivato in prestito per 900mila euro, con riscatto già fissato a 12 milioni, può essere considerato uno di migliori colpi di tutta la Serie A della scorsa estate. Secondo il Corriere dello Sport, però, sarebbe proprio l’Inter una delle squadre più interessate al calciatore senegalese. Il suo contratto è fino al 2026, ma Marotta avrebbe già mosso i primi passi ufficiali per anticipare la concorrenza. Il prezzo? Non meno di 30-35 milioni.