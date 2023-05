Inter: le ultime news e la novità su Gosens, Inzaghi può sorridere?

Mancano solo 2 giorni e poi il derby di Champions League di andata, Milan-Inter, prenderà il via. Anche Simone Inzaghi oggi ha tenuto a rapporto la squadra ad Appiano Gentile per la seduta di allenamento odierna. Nerazzurri in difficoltà soprattutto nel reparto arretrato, con assenze di lungo corso che già si conoscono e quindi non recuperabili. Ma c’è una novità riguardante Gosens, uscito malconcio dopo la partita con la Lazio di campionato.

La novità su Gosens

Per l’Inter a sinistra potrebbe a sorpresa esserci il recupero lampo di Robin Gosens. L’attenzione più grande ad Appiano era infatti rivolta proprio al laterale ex-Atalanta. E la sorpresa è che il tedesco si è rivisto in campo, svolgendo una parte di allenamento insieme alla squadra evitando però la parte legata ai contatti fisici. L’infortunio alla spalla (lussazione ridotta) non è da sottovalutare, ma le possibilità di averlo in campo, magari per uno spezzone di partita, non è da sottovalutare. Inzaghi nonostante le assenze di lungo corso, sopra accennate, può comunque sorridere per il recupero lampo di Gosens e anche quello di Danilo D’Ambrosio, completamente recuperato e a disposizione.