Calciomercato: la Fiorentina piomba su due difensori inglesi

La Fiorentina, secondo il noto portale TMW, sarebbe piombata su un terzino inglese, di proprietà del Manchester United. Ci riferiamo a Brandon Williams: difensore polivalente di piede destro che predilige il ruolo di terzino sinistro (potendo ricoprire senza problemi anche il medesimo ruolo dall’altro lato del campo).

Ha caratteristiche offensive, che lo rendono molto abile nei cross e negli assist nei confronti dei propri attaccanti. Dopo diverse apparizioni da giovanissimo nel Manchester United (ora ha 22 anni e mezzo), appunto, ha disputato una stagione di rilievo in prestito al Norwich per poi tornare a Manchester, dove è nato, frenato però da un infortunio importante che lo ha costretto fermo ai box per molto tempo.

Il giocatore, con contratto in scadenza nel 2024 ma con opzione di allungamento per un altro anno, rinnoverebbe comunque il proprio accordo col club inglese per poi accasarsi a Firenze in prestito con diritto di riscatto che, secondo lo stesso TMW, si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro.

Calciomercato Fiorentina: interesse anche per un difensore centrale

Secondo calciomercato.com, invece, la Viola, tramite Burdisso, starebbe visionando con interesse Ethan Ampadu (anche lui classe 2000), difensore inglese (di proprietà del Chelsea) che ha già giocato in Italia in prestito nelle ultime due stagioni, per la precisione a Venezia e a La Spezia.