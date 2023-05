Il Milan, archiviata l’eliminazione dalla Champions League si rituffa in campionato. Il prossimo ostacolo si chiama Sampdoria ed è una partita da vincere, per sperare di raggiungere il quarto posto in classifica. Ma non solo Champions e campionato, la società rossonera guarda con fiducia al prossimo calciomercato.

I nomi forti per l’attacco del Milan

Il Milan fa sul serio per la zona offensiva, soprattutto per le punte. Questa mattina il Corriere dello Sport ha iniziato a fare il punto per il mercato estivo e ha provato a fare alcuni nomi per l’attacco. Firmino e Morata in pole per la lista delle punte. Roberto Firmino, come annunciato ieri dal Liverpool ufficialmente, lascerà i Reds a fine stagione e potrebbe essere acquistato a parametro zero: 31 anni e tranta esperienza. Alvaro Morata ha il contratto in scadenza nel 2024: è una piunta esperta che verrebbe a costare poco e che conosce già il calcio italiano. Che nomi per l’attacco rossonero, e verrebbe da aggiungere: era ora!