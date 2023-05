Calciomercato Salernitana: arriverà dal Milan il nome giusto, eccolo! Candreva, le news sul riscatto

In casa Salernitana si torna a parlare di calciomercato. Dopo le voci dei scorsi giorni sul bomber Dia, stavolta arrivano niente di meno da un giocatore in forza al Milan. Il nome giusto per il calciomercato della Salernitana potrebbe arrivare dalla squadra attualmente allenata da Pioli. Yacine Adli ha trovato pochissimo spazio in questa stagione e per questo in estate si prospetta per lui una cessione in prestito in una squadra che gli permetta di giocare con continuità. Il francese piace molto alla Salernitana del suo ex allenatore Paulo Sousa ai tempi del Bordeaux, come riferisce Tuttosport.

Il riscatto di Candreva

La salvezza della Salernitana è importante anche per la Sampdoria, da poco retrocessa. La permanenza in Serie A del club di Danilo Iervolino farà scattare, l’obbligo di riscatto per Antonio Candreva. Un milione di euro che sarà importante per le casse blucerchiate. Anche le prestazioni di Candreva, nel nuovo corso targato Paulo Sousa specialmente, hanno rivestito un ruolo importante all’interno della squadra.