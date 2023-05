Calciomercato Milan: confermato l’interesse per la punta, sarà lui il post-Ibrahimovic

Il Milan perde il derby di Champions League contro l’Inter, ma continua a lavorare in orbita calciomercato. L’interesse primario è per il centravanti, Maldini e Massara hanno dapprima sondato il terreno per Arnautovic e ora vogliono concretizzare la trattativa. Ecco i dettagli.

La situazione Arnautovic-Milan

Il Milan pensa a un futuro senza Zlatan, la conferma è l’interesse per Marko Arnautovic, attaccante austriaco classe 1989, un usato sicuro che conosce la Serie A, che può regalare soluzioni e alternative a Pioli. L’ex Inter, legato al Bologna da un contratto in scadenza nel 2025, ha detto no alla Roma perchè vuole i rossoneri. Il suo arrivo sarebbe di notevole importanza per tutto l’attacco rossonero, che si troverebbe rinforzato di una punta che somiglierebbe più di tutti proprio allo stile di gioco di Ibrahimovic. Arnautovic-Milan, ormai non sembra più esserci nessun ostacolo o quasi, i rossoneri potranno usufruire del suo estro e del suo peso offensivo, sfruttandolo sia come prima punta che come jolly, nonchè come terminale offensivo.