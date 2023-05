Daniele Adani, commentatore e opinionista di livello, amato da tanti e criticato da altri, si è sbilanciato sul derby di Champions League ormai alle porte. Intervenuto nella consueta e seguita trasmissione in onda sul canale social Twitch, la BoboTv, non poteva esimersi dal parlare di Milan e Inter. Adani come al solito ha motivato e spiegato nei dettagli il suo pensiero; al solito equilibrato, stavolta in occasione del derby si è anche sbilanciato.

Le parole di Adani

Milan e Inter arrivano alla semifinale di Champions League e già è un successo, per le due compagini milanesi e per tutto il calcio italiano in generale, in quanto una squadra sarà finalista della manifestazione per club più importante. In questa sfida, Inter che arriva forse al top della forma stagionale, Milan che invece è alle prese con il dubbio sulla presenza o meno del suo miglior giocatore, Rafael Leao. Adani la “vede” in questo modo: “L’Inter arriva al derby nel miglior momento possibile, gli attaccanti stanno tutti bene, non sta subendo gol. Quest’anno sono i 20 giorni migliori della gestione Inzaghi. Chi passa il turno? Io dico Milan, il dislivello è salito, ma non posso non prendere in considerazione quello che ho visto negli ultimi tre anni, lo Scudetto e l’eliminazione del Napoli. Mi faccio guidare non solo dalle sensazioni ma anche dalla storia”.