Calciomercato Napoli, due nomi nel mirino degli azzurri

Dopo la vittoria e la conquista matematica dello scudetto. il Napoli ora può concentrarsi sul calciomercato e sui possibili acquisti per la prossima stagione. Quelli degli azzurri potrebbero senza alcun dubbio essere degli innesti mirati, con l’attenzione che dovrebbe essere in particolar modo su difesa e centrocampo. E, come sottolineato dal Corriere dallo Sport, quelli di Kamada e di Scalvini potrebbero essere i nomi giusti.

Calciomercato Napoli, due nomi sul taccuino

Il centrocampista giapponese ha conquistato tutti con la maglia dell’Eintracht sia in Bundesliga che in Champions. A 26 anni potrebbe essere arrivato per lui il momento per una nuova e importante avventura. E questo anche perché il suo contratto scadrà a giugno e non vi sarà alcun rinnovo. Il Napoli avrebbe così fiutato il colpo da tempo e ora si starebbe trattando sull’ingaggio. Per quel che riguarda Scalvini invece potrebbe essere un innesto giovane e italiano per la difesa partenopea, soprattutto nel caso in cui il pressing del Manchester United su Kim dovesse farsi più insistente. Ovviamente bisognerebbe fare i conti con le richieste dell’Atalanta, che difficilmente scenderà sotto i 30 milioni di euro.