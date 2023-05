Calciomercato Napoli, idee chiare su Simeone: la situazione

Il calciomercato del Napoli potrebbe ruotare anche intorno al futuro di Simeone. Ma sull’argentino le idee del club sembrano essere comunque abbastanza delineate e chiare. A fare comunque il punto sulla situazione dell’attaccante argentino è stata l’edizione odierne de La Gazzetta dello Sport. D’altronde ora i partenopei, dopo la conquista matematica dello scudetto, hanno cominciato a pianificare la prossima stagione, con i primi nomi e i primi obiettivi che iniziano a circolare.

Calciomercato Napoli, ecco quale sarà il futuro di Simeone

Il giocatore ex Genoa, Fiorentina, Cagliari e Verona resterà , a meno di clamorosi colpi di scena e impronosticabili sorprese, in Campania. L’aspetto da sottolineare è che, l’accordo con gli scaligeri della scorsa estate, prevedeva l’obbligo di riscatto sarebbe scattato al verificarsi di due condizioni: la qualificazioni in Champions del Napoli e 20 gol realizzati. Quest”ultimo punto non si è avverato: Simeone infatti, quantomeno al momento, ha segnato 9 reti. Poco male però, perché la società azzurra sembrerebbe essere intenzionata a versare i 12 milioni di euro pattuiti, puntando ancora una volta sull’argentino e sulla sua voglia di crescere.