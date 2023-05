La Salernitana potrebbe salutare presto il suo bomber principe, Boulaye Dia che, nonostante il riscatto dal Villarreal, potrebbe essere ceduto per fare cassa. Tante le squadre interessate a lui e società granata che potrebbe trarre beneficio, soprattutto economico. Si comincia a pensare al sostituto, e potrebbe trattarsi di un ritorno in Serie A.

Il nome del possibile sostituto di Dia

La Salernitana continua a pensare a Gianluca Scamacca. L’approdo dell’ex centravanti del Sassuolo nel club granata è un’ipotesi concreta. Stando alle ultime indiscrezioni, il ritorno in Serie A dell’attaccante azzurro sembra essere più di una semplice idea. E sarebbe il sostituto ideale di Dia, un centravanti in grado di fare reparto da solo o in coppia, come già dimostrato in passato nel nostro campionato. Non ha avuto molta fortuna in terra inglese Scamacca, che potrebbe tornare ad essere un vero protagonista dopo l’ottima stagione con il Sassuolo. Dia possibile partente, Scamacca possibile sostituto, opportunità concreta di calciomercato.