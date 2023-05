Doekhi-Inter: chi è il difensore nel mirino dell’Inter?

L’Inter è alla ricerca di un difensore per sostituire Milan Skrinar, ormai un nuovo acquisto del Paris Saint Germain. Per completare il reparto Marotta ha già diversi nomi sul taccuino. Tra i profili seguiti dall’ A.D. nerazzurro, che prima deve risolvere le situazioni contrattuali di Acerbi e De Vrij, c’è quello di Danilho Doekhi, roccioso difensore dell’Union Berlino.

Chi è Doekhi, il difensore che piace all’Inter?

L’interesse dell’Inter è stato confermato anche in Germania, ma il difensore ha ancora due anni di contratto con la squadra della capitale.

Doekhi è uno dei pilastri della formazione di Berlino Est, che ha la difesa meno battuta di tutta la Bundesliga (31 gol subiti). Oltre ad essere ottimo in fase difensiva, l’olandese si è dimostrato attivo anche in zona gol: segnando 5 gol tra tutte le competizioni.

Già la scorsa estate, dopo aver lasciato il Vitesse, era stato vicino al Genoa, ma alla fine è approdato in Germania dove si sta consolidando. Infatti la sua crescita negli ultimi anni è esponenziale: dall’esordio a 16 anni nell’Excelsior Rotterdam, fino all’Union Berlino.

Il ragazzo classe ’98 sta dimostrando di essere pronto, come dimostrano già i paragoni con Van Dijk e Terry.

Un’altra curiosità, che lo aiuta nelle palle inattive: nel balzo da fermo ha statistiche migliori di Joel Embiid, stella Nba dei Philadelphia.