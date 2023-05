Romelu Lukaku, rumors negli ultimi giorni in casa dell’attaccante belga. Ma quali sono le ultime novità? Le volontà di Mauricio Pochettino hanno fatto decisamente parlare: il Chelsea chiama Lukaku. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, al giocatore verrà proposto di rilanciare la sua carriera a Stamford Bridge quando tornerà a Londra dopo la fine del contratto con i nerazzurri.

Per l’amministratore delegato Marotta è arrivato il momento di pensare a muoversi in chiave calciomercato per la sua rosa nerazzurra, in modo da preparare al meglio la prossima annata.

Lukaku rumors: Chelsea sempre più vicino

Veri e propri rumors negli ultimi giorni in casa Inter. Gli occhi restano puntati sull’attaccante belga, a cui i Blues desiderano presentare il nuovo progetto: far sentire lui ciò che Mauricio Pochettino ha in mente per il suo futuro e poi lasciargli un po’ di tempo per decidere. Pochettino potrebbe essere l’X-Factor? Per la prossima stagione il tecnico sembra avere le idee ben chiare, avere Lukaku al centro del suo attacco.

La possibilità: “Basta Londra”

Lo riporta La Gazzetta dello Sport: “Pochettino potrebbe essere l’X-Factor, ma il suo arrivo e l’idea di un nuovo inizio potrebbero non essere abbastanza per convincere Lukaku a tornare indietro dalla sua posizione di “basta Londra” su cui sembra essersi arroccato da tempo. Ed è per questo che al momento preferirebbe giocare ovunque tranne che a Stamford Bridge, con la sua preferenza che resta quella di rimanere con l’Inter“.