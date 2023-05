Verona-Inter, streaming gratis LIVE e diretta tv Sky Sport? Dove vedere Serie A

Questa sera alle ore 21 allo stadio “Marcantonio Bentegodi” si disputerà il match Verona-Inter, valevole per la 33.a giornata del campionato di Serie A, che vede in classifica i gialloblù al terzultimo posto insieme allo Spezia con 27 punti, mentre i nerazzurri sono con Milan e Roma al quarto posto con 57 punti.

Sono 38 i precedenti in terra veneta con gli ospiti in vantaggio per 21-6 e 11 pareggi; l’ultima affermazione scaligera risale al 9 febbraio 1992 (1-0), mentre nella stagione scorso, successo interista per 3-1. Nella gara d’andata giocata al “Meazza” lo scorso 14 gennaio, è stato decisivo Lautaro Martinez con rete al 3′.

Sestina arbitrale:

Arbitro: Daniele Orsato

Assistenti arbitrali: Gamal Mokhtar – Domenico Palermo

Quarto ufficiale: Francesco Cosso

Arbitro VAR: Valerio Marini

Assistente VAR: Michael Fabbri

Verona-Inter, probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Doig; Verdi, Lazovic; Djuric.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku.

Tutta la Serie A Tim è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Dove vedere Verona-Inter in tv e streaming

Il match Verona-Inter sarà visibile in diretta sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. La telecronaca sarà a cura di Dario Mastroianni, con il commento tecnico dell’allenatore Andrea Stramaccioni. Segui la Serie A Tim su DAZN. Attiva ora

L’incontro del “Bentegodi” andrà in onda anche su anche su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (ch. 213) e Sky Sport (ch. 252): telecronaca di Andrea Marinozzi e il commento tecnico dell’ex calciatore Lorenzo Minotti.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Il match tra sarà trasmesso anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.