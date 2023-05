L’Inter, impegnata nella rincorsa al quarto posto in campionato e nel sogno Champions, già pianifica il futuro. Obiettivo il sostituto di Skriniar, giocatore che dire a mezzo servizio in questo anno è dire poco. La società nerazzurra ha già opzionato il difensore che lo andrà a sostituire, ma un problema a livello fisico potrebbe far saltare tutto.

Il sostituto di Skriniar

In cima alla lista era finito Tiago Djaló, difensore classe 2000 di proprietà del Lille, con un passato nel settore giovanile del Milan. Con lui i nerazzurri avevano virtualmente chiuso l’accordo potrebbe indurre a nuove valutazioni. Lo scorso 4 marzo, infatti, nel corso della sfida tra Lille e Lens, Djaló è uscito dal campo a causa di un brutto infortunio: rottura del legamento crociato anteriore destro. Un guaio che lo terrà fermo almeno fino a settembre, visto che dopo l’operazione era stato previsto uno stop tra i 6 e gli 8 mesi. Imprevisto che comunque non dovrebbe compromettere l’accordo verbale raggiunto con i nerazzurri. Sarà lui il post-Skriniar?