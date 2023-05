Manchester United, si tratta con il PSG per Neymar

Il Manchester United vorrebbe Neymar per la prossima stagione. Secondo il giornale francese L’Equipe il brasiliano potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain e i due club avrebbero già avviato le trattative.

Neymar, futuro United?

Sull’attaccante brasiliano c’è anche l’interesse del Chelsea, sempre per restare in ottica Premier. Ma è lo United che si sarebbe mosso con maggior decisione finora. Il brasiliano, che ha finito la stagione anzitempo a causa di un infortunio rimediato il 19 febbraio contro il Lille in Ligue 1, è in cima alla lista dei desideri dei Red Devils. Il Manchester United ha appena blindato, peraltro, la qualificazione alla prossima Champions League.

Per Neymar, il recupero completo dell’infortunio avverrà solo all’inizio della prossima stagione, ma ciò non sembra aver frenato la voglia dello United di portare il giocatore a Manchester. 31 anni compiuti a febbraio, Neymar lascerebbe il PSG dopo sei anni. In Francia non è riuscito, fin qui, a vincere la Champions League oggetto del desiderio dei parigini, impresa che gli era riuscita invece a Barcellona. E che potrebbe continuare ad inseguire nella Manchester rossa.