La Salernitana si trova in una situazione di classifica al momento tranquilla, a poche giornate dalla fine. Se ripensiamo a come è andata nello scorso campionato, ad oggi c’è solo da essere contenti. Proprio per questo la società campana vuole già guardare in avanti, al prossimo calciomercato.

La decisione sul difensore

Nel prossimo calciomercato la Salernitana vuole lavorare come ha fatto quest’anno. La Salernitana infatti in questa stagione ha messo in mostra dei giocatori, anche giovani piuttosto interessanti. Tutto questo è stato possibile grazie alla preparazione e all’efficienza dello staff tecnico del presidente Iervolino. Oltre a Dia che sarà sicuramente l’oggetto dei desideri di molte squadre nella prossima sessione estiva del calciomercato. Lorenzo Pirola si è messo in luce con delle ottime prestazioni. Per lui il club campano ha pronto un rinnovo del contratto fino al giugno del 2027 ed esercitando il riscatto di 5 mini dall’Inter che comunque avrà la possibilità del contro riscatto di circa 13 milioni.