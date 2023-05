La Salernitana dopo l’arrivo di Paulo Sousa si è sistemata alla grande, sia in campo che in classifica. Grandi meriti al mister portoghese, ma altrettanti al super bomber Dia, ieri autore addirittura di una fantastica tripletta. Ecco le parole di De Sanctis sul futuro del bomber, che è di fatto entrato nella storia della Salernitana.

Il futuro di Boulaye Dia

Boulaye Dia è arrivato alla Salernitana in punta di piedi, quando nessuno in Premier League credeva in lui. Sembrava essere un giocatore di secondo piano, invece eccolo qua: leader, bomber e anima della squadra. Un plauso particolare va a Morgan De Sanctis che ha creduto fortemente in lui, intravedendo e scommettendo sulle capacità di finalizzatore che lo hanno contraddistinto finora. Dia negli ultimi 3 giorni ha prima realizzato il pareggio contro il Napoli di fatto annullando la festa Scudetto già pronta e ieri ha realizzato 3 gol tutti insieme contro la Fiorentina. Ecco la parole di De Sanctis sul suo futuro: “Dia? Posso fare un passo indietro a questa estate, grazie allo sforzo che ha fatto il presidente, all’accettazione del giocatore, dello staff e del Villarreal. Tutti hanno ritenuto che il progetto della Salernitana potesse essere appropriato, oggi ci godiamo un campione dentro e fuori dal campo.