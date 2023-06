Il Milan si appresta a concludere il suo campionato, che lo vede tra le prime quattro della classifica di Serie A e perciò qualificato alla prossima Champions League. Competizione nella quale i rossoneri si sono distinti in questa stagione arrivando addirittura fino alla semifinale. Dal Brasile arriva una voce di mercato che vede accostato un giocatore della Fiorentina al Milan.

Il nome del centravanti accostato al Milan

Secondo quanto riferisce Goal Brazil, c’è un nome nuovo per quanto concerne l’attacco del Milan. SI tratta di Arthur Cabral, attaccante classe ’98 in forza alla Fiorentina. L’attaccante avrebbe già trovato l’accordo con il club rossonero. Il Milan non ha ancora presentato alcuna offerta ufficiale per il brasiliano, che ha una clausola rescissoria da 80 milioni. Cabral è un giocatore che farebbe davvero comodo all’attacco rossonero, soprattutto se confermasse di essere il giocatore della seconda parte di stagione di campionato. Attaccante che tra meno di una settimana si giocherà la vittoria Conference League con la Fiorentina.