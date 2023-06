Calciomercato Bologna: 9 milioni dal Fenerbahçe per Orsolini

È stato uno dei trascinatori del Bologna, con ben 11 goal quest’anno e una stagione di altissimo livello alle spalle. Stiamo parlando dell’esterno del club rossoblu Riccardo Orsolini, richiesto da diverse squadre, prima fra tutte il Fenerbahçe. Il club turco ha avanzato una proposta da 9 milioni di euro al Bologna. La permanenza dell’ala nel team bolognese è sempre più a rischio.

Il Fenerbahçe offre 9 milioni per Orsolini ma il Bologna punta più in alto

Appare sempre più remota la possibilità di restare nel club bolognese per Orsolini. Con un contratto in via di scadenza nel 2024 e proposte da Juventus, Fiorentina, Napoli e Lazio, il rinnovo sembra sempre più lontano. Prima fra tutte risulta la proposta del club turco, il quale ha offerto al Bologna 9 milioni di euro e un contratto da circa 2 milioni di euro all’ala rossoblu. La squadra di Thiago Motta rimane titubante: a fronte di una stagione di grande successi, ritiene che il valore del giocatore sia molto più alto e chiede molto di più al Fenerbahçe: dai 13 ai 15 milioni di euro, cifra corrispondente a quella dell’acquisto del giocatore nel 2019.

Situazione difficile per il calciomercato del Bologna

Un momento difficile per la situazione del calciomercato del Bologna. Il team, infatti, ha provato in tutti i modi a trattenere Andrea Cambiaso, ma niente da fare per il difensore in prestito dalla Juventus: i bianconeri lo rivogliono indietro. Scenario analogo quello che si prospetta per Aaron Martin. Il terzino sinistro spagnolo, è infatti conteso tra il Bologna e il Genoa, con un netto vantaggio di quest’ultimo. Insomma, una situazione ostile per il calciomercato del Bologna: riuscirà la squadra a riscattarsi, o si preparerà anche al trasferimento di Orsolini?