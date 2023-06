Calciomercato: Cabral al Milan? La notizia non trova conferme

Nella giornata di ieri si è sparsa la notizia di un accordo per il passaggio del centravanti della Fiorentina Arthur Cabral al Milan. Tale voce è stata ripresa da tutte le principali testate giornalistiche, compresa la nostra. La provenienza di tale indiscrezione era direttamente il Brasile, nazione di nascita del calciatore, e in particolare la fonte era il Goal Brazil.

Da verifiche effettuate, però, non ci risulta alcuna operazione in chiusura in tal senso. Il Milan cerca un attaccante, anche a causa delle bocciature di Rebic ed Origi, e si muoverà in maniera importante in tal senso, ma nella lista degli obiettivi rossoneri, almeno per ora, non figura l’ex punta del Basilea.

Cabral è concentrato sulla finale di Conference League

La testa e gli sforzi di Cabral sono concentrati tutti sulla finale di Conference League in programma tra Fiorentina e West Ham, evento per il quale si giocherà una maglia da titolare fino all’ultimo con il redivivo Luka Jovic. Per ora, insomma, il centravanti brasiliano resta concentrato all’interno del progetto viola.