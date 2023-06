Il Cagliari si sta muovendo sul fronte calciomercato e le trattative in corso o quelle che verranno non saranno incentrate solamente sulla zona offensiva del campo. Interessa un difensore, ma come scritto nel titolo si tratta di una pazza idea, visto l’importanza che da al giocatore il suo attuale club e le richieste di altre squadre.

Il nome del difensore che piace al Cagliari

Il Cagliari ha bisogno di rinforzi e la difesa è il reparto più delicato. Giulini è pronto ad aprire il portafogli dopo un anno di austerità assoluta, così si punta ad alcuni nomi importanti da affiancare alla rivelazione Dossena. Come riportato dal Corriere dello Sport, sul taccuino di Bonato c’è Federico Baschirotto, centrale del Lecce autore di una stagione sorprendente che lo ha portato fino alle porte della Nazionale. Il difensore però piace anche al Wolfsburg, alla Fiorentina e al Bologna, ma soprattutto piace ancora al suo Lecce che farà di tutto per trattenerlo.