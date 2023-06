Il Cagliari fresco di promozione in Serie A, culminata con la vittoria oltre il 90esimo in quel di Bari, si prepara ad un calciomercato importante, sia in entrata che in uscita. Ecco la novità sulla situazione Bellanova, in prestito all’Inter ma ancora di proprietà del Cagliari. Il giocatore lo scorso anno ha ben figurato in maglia sarda e anche se ha avuto poco spazio in nerazzurro è stato uno dei protagonisti del finale di stagione, scendendo in campo anche per pochi minuti nella finale di Champions League contro il Manchester City.

La situazione Bellanova

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, l’Inter sarebbe disposta a riscattare Raoul Bellanova dal Cagliari. La cifra per il riscatto, stabilita al momento del trasferimento la scorsa estate, è pari a 7 milioni di euro, ma secondo Schira i nerazzurri proveranno a ottenere uno sconto da parte del club di Tommaso Giulini. Comunque la volontà dell’Inter di riscattare il giocatore è certa.