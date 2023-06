Il Cagliari si sta ancora riprendendo dalla “sbornia” per la Serie A, che già si parla inevitabilmente di calciomercato. Piace un profilo per l’attacco, da affiancare a un bomber come Lapadula, quest’anno autentico leader e goleador dei sardi. Si tratta di una punta di proprietà del Milan, ecco di seguito il nome.

Il bomber seguito dal Cagliari

Il Cagliari metterà nel mirino anche un nuovo centravanti da Serie A per rinforzare il reparto offensivo di Ranieri in vista della prossima stagione. Non trovano conferme le indiscrezioni sul possibile ritorno di Simeone, anche se il centravanti argentino resta un potenziale nome per l’estate. Piace Colombo, ultima stagione al Lecce, ma di proprietà del Milan. Il club rossonero riporterà a Milanello il giovane centravanti prima di valutare un nuovo prestito per la prossima stagione. Il Cagliari resta alla finestra. Se dovesse concretizzarsi la trattativa Colombo la squadra di Ranieri completerebbe un reparto offensivo già importante composto da Lapadula, Pavoletti e Luvumbo, più eventualmente Colombo.