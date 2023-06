Il Torino si è inserito per la corsa a un difensore importante, un giocatore in grado di dare costantemente il suo contributo e che conosce la Serie A ormai da molto tempo. Vedremo se l’interesse si concretizzerà visto che sul difensore ci sono diverse squadre al seguito.

Il nome del difensore seguito dal Torino

Stando a quanto rivelato da Sportitalia, c’è un ritorno per quanto riguarda le interessate a Rodrigo Becao. Ci sarebbe infatti anche il Torino sulle sue tracce. I granata stanno riflettendo su alcuni dei loro difensori, con Djidji e Rodriguez che devono rinnovare e uno Schuurs che sarà difficile da trattenere. Serviranno quindi probabilmente rinforzi e il centrale brasiliano, classe ’96, ha un contratto in scadenza con l’Udinese a giugno 2024. Come ormai è noto l’ex CSKA Mosca non ha intenzione di rinnovare e la società di Cairo vuole riprovarci dopo gli abboccamenti degli anni passati. I tifosi granata attendono il loro rinforzo, un gran bel difensore.